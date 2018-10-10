10.10.2018, 18:55

ФОТО DELFI: В Тарту произошла стрельба — во время ссоры один мужчина выстрелил в другого

 (21)
rus.delfi.ee
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Foto: Anni Õnneleid

Согласно данным Delfi, в среду в Тарту перед зданием Налогово-таможенного департамента произошла стрельба.

Около 13:35 полиция получила сообщение, что на Сыпрузе пуйестеэ в Тарту произошел конфликт между двумя мужчинами, 21-летним и 38-летним, которые ранее знали друг друга.

В ходе конфликта один выстрелил в другого из похожего на газовый пистолет оружия. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания первой помощи.

Полиция задержала 21-летнего мужчину в качестве подозреваемого. В отношении инцидента заведено уголовное производство в связи с тяжелым нарушением общественного порядка.

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