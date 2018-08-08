ФОТО DELFI: В Тарту погибла попавшая под поезд молодая женщина. Тело обнаружил машинист следующего поезда(1)
В Тарту, неподалеку от железнодорожного перезда Бетоони, сегодня после обеда погибла молодая женщина, попав под поезд.
В Тарту, неподалеку от железнодорожного перезда Бетоони, сегодня после обеда погибла молодая женщина, попав под поезд.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры полиции Рагне Кейск сказал Delfi, что женщина попала под поезд в паре сотен метров от переезда Бетонни — со стороны Таллинна. Сообщение о трагическом происшествии полиция получила в 14.45.
Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Движение по железной дороге остановилось примерно на час.
По предварительным данным, 23-летняя девушка стояла рядом с железнодорожными путями и была насмерть сбита проходящим мимо поездом.
Все подробности инцидента выясняются.
Позже стало известно, что поезд, сбивший девушку, поехал дальше. Тело обнаружил машинист следующего поезда.
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