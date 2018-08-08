ФОТО DELFI: В Тарту погибла попавшая под поезд молодая женщина. Тело обнаружил машинист следующего поезда

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры полиции Рагне Кейск сказал Delfi, что женщина попала под поезд в паре сотен метров от переезда Бетонни — со стороны Таллинна. Сообщение о трагическом происшествии полиция получила в 14.45.

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Движение по железной дороге остановилось примерно на час.

По предварительным данным, 23-летняя девушка стояла рядом с железнодорожными путями и была насмерть сбита проходящим мимо поездом.

Все подробности инцидента выясняются.

Позже стало известно, что поезд, сбивший девушку, поехал дальше. Тело обнаружил машинист следующего поезда.