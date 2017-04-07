ФОТО DELFI: В Таллинне во дворе Pro Kapital искали бомбу, а нашли ручку

В Таллинне на парковке по адресу Нарва мнт, 13 проходила полицейская и спасательная операция.
По словам пресс-секретаря полиции, искали в подозрительной коробке взрывное устройство.
Пыхьяский спасательный центр подтвердил, что они получили сообщение о возможной бомбе.
Вдобавок к саперам на место выехали также спасатели и скорая помощь.
На место прибыл также робот-сапер. Подозрительную коробку, которая была у подножия большой вышки мобильной связи, открыли им и рассыпали содержимое коробки. Вместо бомбы в ней нашли, например, записную книжку, ручку и множество ленточек на шею.
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