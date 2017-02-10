ФОТО DELFI: В Таллинне столкнулись три автомобиля

Сегодня после полудня в Таллинне на улице Эндла столкнулись три автомобиля. Одного человека доставили в больницу для проверки здоровья.
"Около половины второго в полицию поступило сообщение, что в Таллинне у дома по адресу Эндла, 39 столкнулись три автомобиля", — сказала Delfi пресс-секретарь полиции Хелен Ульдрих.
Прибывшие на место спасатели потушили вспыхнувшее в одном автомобиле возгорание.
Одного человека доставили с места происшествия в больницу для проверки здоровья.
Tallinn, Квартира, 126 900 EUR
Tallinn, Квартира, 111 400 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)