ФОТО DELFI: В Таллинне скорая врезалась в столб и перевернулась

В ночь на понедельник в 2:17 в Таллинне на Петербургском шоссе произошло ДТП: на перекрестке Вяйке-Паала скорая Mercedes-Benz Sprinter, ехавшая на вызов, врезалась в столб.
По первоначальным данным, автомобиль медиков на перекрестке отклонился влево и заехал на островок безопасности. За рулем был 44-летний мужчина.
В результате скорая перевернулась на бок.
В Северо-Эстонскую региональную больницу на медосмотр были доставлена четверо: три медика и пациент.
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