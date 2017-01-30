ФОТО DELFI: В Таллинне скорая врезалась в столб и перевернулась

Liiklusõnnetus Peterburi teel Foto: Veiko Vares

В ночь на понедельник в 2:17 в Таллинне на Петербургском шоссе произошло ДТП: на перекрестке Вяйке-Паала скорая Mercedes-Benz Sprinter, ехавшая на вызов, врезалась в столб.