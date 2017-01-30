30.01.2017, 07:45

ФОТО DELFI: В Таллинне скорая врезалась в столб и перевернулась

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Peterburi teel
Liiklusõnnetus Peterburi teelFoto: Veiko Vares

В ночь на понедельник в 2:17 в Таллинне на Петербургском шоссе произошло ДТП: на перекрестке Вяйке-Паала скорая Mercedes-Benz Sprinter, ехавшая на вызов, врезалась в столб.

По первоначальным данным, автомобиль медиков на перекрестке отклонился влево и заехал на островок безопасности. За рулем был 44-летний мужчина.
В результате скорая перевернулась на бок.

В Северо-Эстонскую региональную больницу на медосмотр были доставлена четверо: три медика и пациент.

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