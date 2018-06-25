ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”

В настоящий момент на улице Теллискиви проводится часть всеэстонского полицейского рейда ”Дуют все”. Время проведения рейда — следующий день после празднования Иванова дня, а место проверки на трезвость всех водителей может меняться!
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Вступление 25 мая в силу нового регламента Европейского союза о защите личных данных повлекло за собой ряд изменений, и даже в тех сферах, где ожидать этого никак нельзя было. Так, вдруг выяснилось, что люди могут остаться без корреспонденции, если их почтовые ящики оказались неправильно маркированы. И если подписчику ”МК-Эстонии” не пришел очередной номер газеты, то, возможно, у него именно такой ”неправильный” ящик. Мы выяснили, кого это коснется и что надо предпринять.
"Она боится США, России, ЕС". Лидер группы ”Океан Эльзы” призвал украинцев уничтожить действующую систему власти
25.06.2018
Украинский рок-музыкант и лидер группы ”Океан Эльзы” Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти, передает Эхо. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа. ”Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей”, — сказал музыкант в интервью ”Радио Свобода”.
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