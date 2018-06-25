25.06.2018, 09:46

ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”
Foto: Rauno Volmar

В настоящий момент на улице Теллискиви проводится часть всеэстонского полицейского рейда ”Дуют все”. Время проведения рейда — следующий день после празднования Иванова дня, а место проверки на трезвость всех водителей может меняться!

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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