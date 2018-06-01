ФОТО DELFI: В Таллинне на Тартуском шоссе пробка растянулась от Stockmann до аэропорта

Сегодня в Таллинне в районе 15 часов на Тартуском шоссе образовалась пробка, которая растянулась от Stockmann до аэропорта.
01.06.2018, 15:29
Сегодня в Таллинне в районе 15 часов на Тартуском шоссе образовалась пробка, которая растянулась от Stockmann до аэропорта.
Süsteemianalüütik-arendaja
UNICREDIT (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.06.2018
Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 05.06.2018
Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
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