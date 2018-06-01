01.06.2018, 15:29

ФОТО DELFI: В Таллинне на Тартуском шоссе пробка растянулась от Stockmann до аэропорта

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стоит почти весь город!
rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В Таллинне на Тартуском шоссе пробка растянулась от Stockmann до аэропорта
Foto: Waze

Сегодня в Таллинне в районе 15 часов на Тартуском шоссе образовалась пробка, которая растянулась от Stockmann до аэропорта.

Главными виновниками пробки являются водители, который выезжают на перекресток Stockmann и останавливаются там, поскольку в их направлении нет места. Это в свою очередь означает, что и едущие в другом направлении машины не могут продолжить свой путь.

По состоянию на 16 часов, согласно Waze, стоят и улицы Ливалайа, Юхкентали и Фильтри, то есть выехать из Таллинна в сторону Тарту возможности нет. Пярнуское шоссе также стоит от Таллинн-Вяйке до Таммсааре теэ. Традиционно пробка на Таммсааре теэ в обоих направлениях.

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