ФОТО DELFI: В Таллинне на Тартуском шоссе пробка растянулась от Stockmann до аэропорта

Сегодня в Таллинне в районе 15 часов на Тартуском шоссе образовалась пробка, которая растянулась от Stockmann до аэропорта.

Главными виновниками пробки являются водители, который выезжают на перекресток Stockmann и останавливаются там, поскольку в их направлении нет места. Это в свою очередь означает, что и едущие в другом направлении машины не могут продолжить свой путь.

По состоянию на 16 часов, согласно Waze, стоят и улицы Ливалайа, Юхкентали и Фильтри, то есть выехать из Таллинна в сторону Тарту возможности нет. Пярнуское шоссе также стоит от Таллинн-Вяйке до Таммсааре теэ. Традиционно пробка на Таммсааре теэ в обоих направлениях.