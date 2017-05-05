ФОТО DELFI: В Таллинне на Йыэ столкнулись Mercedes и Maserati

В Таллинне на улице Йыэ сегодня перед часом пик столкнулись два новых и дорогих внедорожника класса люкс.

В ДТП никто не пострадал, но повреждения дорогих автомобилей были существенными. Maserati Levante с эстонскими номерами, по словам водителя, при смене ряда столкнулся с Mercedes-Benz GLE Coupe с чешскими номерами. Хотя после аварии автомобили отъехали в сторону от основного потока движения, все-таки выяснилось, что повреждения Maserati были достаточными, чтобы его пришлось транспортировать с места происшествия.