ФОТО DELFI: В Таллинне и в Тарту близкие погибшего студента возложили цветы и зажгли свечи

Ранним утром субботы в Тарту полицейские нашли тело пропавшего 20-летнего студента Ренета Йоозепа. Вчера вечером Таллиннская реальная школа призвала родственников и близких возложить цветы и зажечь свечи в память о ее погибшем выпускнике.

Лыунаская префектура сообщила, что вчера ночью в районе Раади в Тарту в кустах было найдено тело пропавшего на днях 20-летнего Ренета.

Признаки насильственной смерти отсутствуют. Точные обстоятельства смерти выясняются.

”Было трогательно наблюдать о ощущать, как весь Тарту и другие помогали в поисках и советом, и делом. Каждый помогал от всего сердца и тем более прискорбно понимание того, что тяжелые погодные условия, тонкая одежда и другие обстоятельства очень быстро забрали у нас возможность спасти Ренету жизнь”, — сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Полиция выразила близким погибшего соболезнования.

Тело студента было найдено в кустах чуть вдали от жилых домов. Туда он направился после того, как не смог войти в свое общежитие на Нарвском шоссе.