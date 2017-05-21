21.05.2017, 13:56

ФОТО DELFI: В Таллинне для задержания окровавленного наркомана вызвали полицию и скорую

осторожно, фото могут шокировать
rus.delfi.ee
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Narkomaan Paldiski mnt ja Telliskivi ristis
Galerii: 17 pilti
Narkomaan Paldiski mnt ja Telliskivi ristis Foto: Karli Saul

В воскресенье в Таллинне вызвали наряд полиции и скорую помощь на угол улицы Техника и Палдиского шоссе, где на тротуаре лежал истекающий кровью мужчина.

Мужчина находился в замешательстве, по всей видимости, он был в наркотическом опьянении. Из его кармана выпал бумажник, пачка сигарет и два шприца с кровью.

Медики оказали мужчине первую помощь, травмы у него были несерьезные. По всей видимости, мужчина потерял равновесие, упал, от этого и получил увечья.

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