ФОТО DELFI: В Таллинне для задержания окровавленного наркомана вызвали полицию и скорую

В воскресенье в Таллинне вызвали наряд полиции и скорую помощь на угол улицы Техника и Палдиского шоссе, где на тротуаре лежал истекающий кровью мужчина.

Мужчина находился в замешательстве, по всей видимости, он был в наркотическом опьянении. Из его кармана выпал бумажник, пачка сигарет и два шприца с кровью.

Медики оказали мужчине первую помощь, травмы у него были несерьезные. По всей видимости, мужчина потерял равновесие, упал, от этого и получил увечья.