ФОТО DELFI: В Таллинне автомобиль сбил мужчину и ребенка

Сегодня, 26 июля, во второй половине дня в Нымме на перекрестке Керезе и Выйду столкнулись две машины. В результате ДТП автомобиль сбил шедшего по краю дороги мужчину и на передвигавшегося на велосипеде мальчика.

”Примерно в час дня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Керезе, где, по первоначальным данным, врезались в друг друга легковая машина Opel и Volkswagen. Одну из машин занесло, она сбила шедшего по краю дороги 62-летнего мужчину и ехавшего рядом на велосипеде 4-летнего мальчика”, — сказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк Delfi.

По первоначальным данным, у участников ДТП нет серьезных повреждений, но мужчину и ребенка доставили в больницу на осмотр.

Водители были трезвые.

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