ФОТО DELFI: В Таллинне автобус с 20 детьми столкнулся с легковушкой, пострадали четверо

В Таллинне на перекрестке улиц Пярнамяэ и Мууга столкнулись перевозивший детей автобус и легковой автомобиль.

Пресс-секретарь полиции Сейко Кукк сообщил Delfi, что ДТП произошло в 10:30. Водители были трезвыми.

В автобусе находились 20 детей. Пострадал один 6-летний ребенок, у которого врачи диагностировали травму головы. Ребенка доставили в больницу.

Однако пострадали трое находившихся в машине человек: 28-летний мужчина, 65-летняя женщина и 58-летний мужчина. Их доставили в больницу.

На данный момент перекрыт участок Пярнамяэ теэ от улицы

Клоостриметса до Нарвского шоссе.