ФОТО DELFI: В столкновении двух автомобилей в волости Вильянди пострадал мужчина
Сегодня после полудня в Вильяндимаа в волости Вильянди произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
Сегодня после полудня в Вильяндимаа в волости Вильянди произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
"Сегодня около часа дня произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Вильянди, на шоссе Тарту-Вильянди на перекрестке Вана-Выйду, где столкнулись два автомобиля", — сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро Delfi.
По словам находившегося на месте происшествия фотографа, по первоначальным данным, водитель Audi не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Seat, в результате чего автомобили столкнулись. Seat остановился в поле, а Audi — на краю дороги.
Управлявший Seat мужчина пострадал и был доставлен в Вильяндискую больницу. В Audi никто не пострадал.
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