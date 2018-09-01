01.09.2018, 16:31

ФОТО DELFI: В столкновении двух автомобилей в волости Вильянди пострадал мужчина


rus.delfi.ee
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Galerii: 18 pilti
Viljandimaal põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

Сегодня после полудня в Вильяндимаа в волости Вильянди произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

"Сегодня около часа дня произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Вильянди, на шоссе Тарту-Вильянди на перекрестке Вана-Выйду, где столкнулись два автомобиля", — сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро Delfi.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа, по первоначальным данным, водитель Audi не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Seat, в результате чего автомобили столкнулись. Seat остановился в поле, а Audi — на краю дороги.

Управлявший Seat мужчина пострадал и был доставлен в Вильяндискую больницу. В Audi никто не пострадал.

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