ФОТО DELFI: В столкновении двух автомобилей в волости Вильянди пострадал мужчина

"Сегодня около часа дня произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Вильянди, на шоссе Тарту-Вильянди на перекрестке Вана-Выйду, где столкнулись два автомобиля", — сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро Delfi.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа, по первоначальным данным, водитель Audi не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Seat, в результате чего автомобили столкнулись. Seat остановился в поле, а Audi — на краю дороги.

Управлявший Seat мужчина пострадал и был доставлен в Вильяндискую больницу. В Audi никто не пострадал.