25.01.2017, 17:22

ФОТО DELFI: В среду вечером около Таллиннского университета произошло ДТП


rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В среду вечером около Таллиннского университета произошло ДТП
Foto: Andres Putting

В Таллинне на Нарвском шоссе, рядом с Таллиннским университетом произошла авария. Из-за ДТП временно было нарушено движение трамваев.

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