ФОТО DELFI: В среду вечером около Таллиннского университета произошло ДТП

В Таллинне на Нарвском шоссе, рядом с Таллиннским университетом произошла авария. Из-за ДТП временно было нарушено движение трамваев.
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В Таллинне на Нарвском шоссе, рядом с Таллиннским университетом произошла авария. Из-за ДТП временно было нарушено движение трамваев.
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