ФОТО DELFI: В результате погони в Пирита столкнулись полицейский автомобиль и легковушка

Во вторник во второй половине дня в Пирита произошло ДТП. Полицейский автомобиль врезался в авто водителя, пытавшегося сбежать.

По словам пресс-секретаря полиции, авария произошла в 16:02 в районе Меривялья теэ, 1.

”Столкнулись с полицейским автомобилем, никто не пострадал. Точное место еще выясняется, водитель задержан”, — сообщил пресс-секретарь.

По данным Delfi, водитель 1977 года рождения проигнорировал сигнал светофора. Преследование длилось примерно 700 м. Едущий впереди водитель резко затормозил, и полиция врезалась в него.

Позже стало известно, что оба водителя были трезвы и имели при себе водительское удостоверение.

Полиция выясняет подробности случившегося.