ФОТО DELFI: В результате ДТП в центре Рапла скончалась переходившая дорогу женщина

В понедельник в полдень в центре Рапла произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончался переходившая дорогу пожилая женщина.
Полиция сообщила, что чуть ранее 12:00 в центре Рапла произошло ДТП, в результате которого скончалась 70-летняя женщина. Согласно первоначальным данным, она переходила дорогу в непредназначенном для этого месте, когда ее сбил 20-летний водитель Audi.
Свидетели сообщают, что водитель мог ехать со скоростью, превышающей допустимую. Точные детали инцидента выяснит следствие.
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