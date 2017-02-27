27.02.2017, 13:15

ФОТО DELFI: В результате ДТП в центре Рапла скончалась переходившая дорогу женщина

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rus.delfi.ee
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Raske liiklusõnnetus Rapla kesklinnas
Raske liiklusõnnetus Rapla kesklinnasFoto: Siim Solman

В понедельник в полдень в центре Рапла произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончался переходившая дорогу пожилая женщина.

Полиция сообщила, что чуть ранее 12:00 в центре Рапла произошло ДТП, в результате которого скончалась 70-летняя женщина. Согласно первоначальным данным, она переходила дорогу в непредназначенном для этого месте, когда ее сбил 20-летний водитель Audi.

Свидетели сообщают, что водитель мог ехать со скоростью, превышающей допустимую. Точные детали инцидента выяснит следствие.

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