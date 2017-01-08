ФОТО DELFI: В ресторане MuSu в Таллинне вспыхнул пожар

Infrapunakaamera pilt Foto: Karli Saul

Сегодня в 16:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в ресторане MuSu в Рахумяэ в Таллинне вспыхнул пожар.