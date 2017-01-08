Спасатели сообщили Delfi, что из здания ресторана идет дым, и им пока еще не удалось установить очаг и причину возгорания. Спасатели пытаются попасть в здание, чтобы выяснить это.
ФОТО DELFI: В ресторане MuSu в Таллинне вспыхнул пожар
Сегодня в 16:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в ресторане MuSu в Рахумяэ в Таллинне вспыхнул пожар.
Топ
Сутроп: Яна Тоом — типичный неэстонец ответ на интервью (311)
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Новым председателем Партии реформ стал Ханно Певкур дополнено в 20:05 (114)
Тоом: могу дать голову на отсечение, что каждый второй эстонец никогда не был в Нарве интервью (272)
ФОТО И ВИДЕО: Неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме четверо погибших (34)
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый лидер реформистов Ханно Певкур, православное Рождество и интервью Яны Тоом (6)