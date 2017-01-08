Спасатели сообщили Delfi, что из-под крыши здания ресторана шел дым. Выяснилось, что пожар начался скорее всего из-за проводки. Пожар был вскоре потушен.
ФОТО DELFI: В ресторане MuSu в Таллинне вспыхнул пожар(1)
Сегодня в 16:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в ресторане MuSu в Рахумяэ в Таллинне вспыхнул пожар.
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