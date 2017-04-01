ФОТО DELFI: В реке Пирита плавает Volkswagen с финскими номерами

Сегодня утром в 8:44 в Центр тревоги сообщили о находящемся в реке Пирита автомобиле.
Машину нашли на Петербури теэ у ведущего через реку Пирита моста. "Автомобиль съехал с берега вниз, в реку", — уточнил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Прибывшие на место спасатели проверили автомобиль. Ни одного человека в машине не нашли.
Выяснением более точных обстоятельств произошедшего занимается полиция.
Tallinn, Квартира, 71 900 EUR
Tallinn, Квартира, 85 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (15)