ФОТО DELFI: В Рапламаа водитель разбил купленный несколько часов назад Ford

Сегодня около половины седьмого вечера в Рапламаа в поселке Кяру произошло ДТП, в котором испытывавший способности только что приобретенного автомобиля Ford мужчина потерял контроль над машиной, врезался в столб уличного освещения и вылетел с дороги.

"Около 18:30 в Рапламаа в поселке Кяру произошло ДТП, в котором ехавший со стороны центра населенного пункта водитель перед железнодорожным переездом потерял контроль над машиной, врезался в столб уличного освещения, вылетел с дороги и остановился в паре метров до железной дороги", — сказала Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кертту Кралль.

По первоначальным данным, автомобилем управлял 37-летний мужчина, пассажиром был 18-летний молодой человек. Как утверждается, этот Ford, на котором устроили аварию, был куплен только считанные часы назад.

Возможное опьянение мужчин выяснится в ходе экспертизы.

Оба мужчины получили легкие травмы и были доставлены в Ярвамааскую больницу.