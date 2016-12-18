ФОТО DELFI: В Рапламаа из-за гололеда фура съехала в кювет

Foto: Karli Saul

Сегодня рано утром в Ваймыйза в Рапламаа фура съехала в кювет, частично перегордив проезжую часть. В ДТП никто не пострадал. Водитель был трезв, причина аварии заключалась в скользкой поверхности дороги.