ФОТО DELFI: В Рапламаа из-за гололеда фура съехала в кювет(22)
Сегодня рано утром в Ваймыйза в Рапламаа фура съехала в кювет, частично перегордив проезжую часть. В ДТП никто не пострадал. Водитель был трезв, причина аварии заключалась в скользкой поверхности дороги.
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