ФОТО DELFI: В Пылтсамаа при неясных обстоятельствах загорелись две надворные постройки и дровяной сарай

Сегодня ночью в Пылтсамаа на улице Сыпрузе при неясных обстоятельствах загорелись две надворные постройки и дровяной сарай. Пожар обнаружили около 00:30, к этому моменту строения уже были в огне. Поскольку находящиеся на разных участках надворные постройки были практически соединены, огонь распространялся очень быстро.

В считанных метрах от горящих построек были и жилые дома. Один из них, по первоначальным данным, был пуст, а во втором жили арендаторы. Пожар, который произошел всего в паре сотен метров от местной спасательной команды, быстро ограничили. Поскольку жар был очень велик, спасатели быстро начали охлаждать жилые дома и предотвращать распространение огня, и это им удалось.

Хотя жилые дома сумели спасти, надворным постройкам огонь причинил много вреда: была уничтожена обстановка, крыша, а также частично стены.

С чего начался пожар, спасатели не смогли сказать. В надворной постройке, которая предположительно загорелась прежде всего, было электричество. Люди не пострадали.