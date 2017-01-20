Сегодня в Пярнуском уездном суде продолжается заседание по делу братьев Бенджамина и Филипа-Артура Хийенурм, которые обвиняются в нанесении пожилому таксисту 95 ножевых ранений.

Передвижение обвиняемых по Пярну и Пярнумаа попало на камеры видеонаблюдения, например, на улице Рюйтли (в 20:24), около заправки Statoili на улице Папинийду (в 20:33) и в центре Винди (в 21:07). После расправы над таксистом на камеры попал и их Mercedes Benz на пограничном пункте Икла 30 января и на границе между Латвией и Литвой 1 февраля.

Среди прочих доказательств государственный прокурор Гарди Андерсон представила ключ от номера пярнуской гостиницы Villa Tennis, найденный на месте преступления. Именно в этой гостинице остановились братья перед совершением убийства. Также был представлен телефон Samsung и кошелек с документами и 195 евро наличными, найденные в кармане жертвы.

В качестве доказательств были представлены и вещи, которые обвиняемые выкинули из машины во время езды по Калда теэ в Синди: одежду обвиняемых, плафон такси, документы на машину таксиста, перчатки, футляр от ножа и планшет таксиста. В угнанной машине были найдены следы крови убитого таксиста и Филипа-Артура Хийенурм, а также следы ДНК обоих братьев.

Когда были показаны фотографии жертвы с места преступления, оба брата опустили глаза и спрятали головы за судебной скамьей. Старший из братьев, который предположительно нанес таксисту смертельные раны, вскоре ”пришел в себя” и просмотрел фотоматериал. Младший же смотрел в пол, пока не были показаны более нейтральные доказательства.

На предыдущем заседании 9 января братья признали свою вину, но лишь частично.

Согласно обвинению, 31 января 2016 года братья нанесли 65-летнему таксисту как минимум 95 ножевых ран, в результате чего мужчина скончался. Литовские полицейские задержали братьев, а в машине обнаружили окровавленные перчатки и газовые пистолеты. Утром 1 февраля неподалеку от деревни Пулли был найден труп пожилого таксиста.