ФОТО DELFI: В Пярнумаа столкнулись две легковушки и грузовик, пострадали три человека

В Пярнумаа на шоссе Таллинн-Пярну в поселке Аре попали в аварию грузовик и два легковых автомобиля, три человека доставлены в больницу.
Сегодня вечером раньше 18 часов В Пярнумаа в поселке Аре произошло тяжелое ДТП. По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны, пострадали три человека, которых для проверки состояния здоровья доставили в больницу.
Из-за аварии движение на шоссе Таллинн-Пярну-Икла поблизости от поселка Аре сильно нарушено. Полиция советует использовать объезд через поселок Аре.
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