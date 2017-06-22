22.06.2017, 12:29

ФОТО DELFI: В Пярну ограбили R-kiosk, воры находятся в бегах

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rus.delfi.ee
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R-kioski rööv pärnus
R-kioski rööv pärnusFoto: Ago Tammik

Сегодня утром в Пярну был ограблен R-kiosk. Туда проникли двое мужчин, один из которых украл пакет с наличными из сейфа. Воры сбежали на красном автомобиле и находятся в бегах.

Ляэнеская префектура подтвердила Delfi, что в четверг в 10:00 в киоск на Таллиннском шоссе в Пярну вошли двое мужчин, один из которых прошел в заднее помещение и схватил из открытого сейфа пакет с 880 евро наличными.

Мужчины скрылись с места происшествия на красном автомобиле, который полиция активно разыскивает. Информация передана и латвийским коллегам.

Продавец киоска не пострадал.

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