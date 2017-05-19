ФОТО DELFI: В подвальном магазине сувениров на Тоомпеа обвалился потолок

Трещины видны и на наружной стене здания. Люди из здания эвакуированы.

Сегодня в 8:00 сообщили, что в Кесклинне на улице Тоом-Кооли произошел обвал в расположенном в подвале трехэтажного здания магазине.

Видны трещины и в наружной стене дома. Спасатели установили, что обвалился сводчатый потолок между подвалом и первым этажом. Никто не пострадал. Люди из здания эвакуированы, здание оцеплено.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс сказал, что представители Департамента технического надзора дали оценку произошедшему и спасательный ресурс и скорая помощь на месте происшествия больше не нужны.