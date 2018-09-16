ФОТО DELFI | В подозрительной сумке оказалась одежда. Спасатели покинули место инцидента

В воскресенье вечером в центре Таллинна недалеко от торгового центра Виру была найдена подозрительная сумка. По словам пресс-секретаря Пыхьяскрго спасательного центра, вызов с сообщением о странном предмете по адресу Хобуяама,5 поступил в 19:33.
Для определения содержимого сумки было перекрыто начало улицы Хобуяама и частично перекресток с Нарвским шоссе.
На место прибыли спасатели, полиция и скорая помощь.
После осмотра сумки с помощью спецсредств, выяснилось, что в ней находилась безобидная одежда. В 21:30 движение на участке улиц Хобуяама и Нарвского шоссе было восстановлено.