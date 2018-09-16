ФОТО DELFI | В подозрительной сумке оказалась одежда. Спасатели покинули место инцидента

Для определения содержимого сумки было перекрыто начало улицы Хобуяама и частично перекресток с Нарвским шоссе.

На место прибыли спасатели, полиция и скорая помощь.

После осмотра сумки с помощью спецсредств, выяснилось, что в ней находилась безобидная одежда. В 21:30 движение на участке улиц Хобуяама и Нарвского шоссе было восстановлено.







Foto: Taavi Sepp





Kahtlane ese Tallinna kesklinnas Hobujaama ristmiku läheduses Foto: Taavi Sepp





Foto: Taavi Sepp





Foto: Taavi Sepp





Foto: Taavi Sepp



