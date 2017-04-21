ФОТО DELFI: В общежитии ТЛУ на улице Кару вспыхнул пожар

В столичном общежитии ТЛУ на шестом этаже улице Кару вспыхнул пожар — в ванной загорелся электрорадиатор, на котором сушилась одежда.

Сегодня, около 10:00 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Таллинне на улице Кару, 17. Возгорание произошло в Б-корпусе на 6 этаже. Сообщалось, что там могут находиться люди.

Весь шестой этаж эвакуировали, затем спасатели проверили помещение. Никто из людей не пострадал, выяснилось, что в ванной комнате загорелся электрорадиатор, на котором была одежда. Возгорание было локализовано.