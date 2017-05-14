ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа при столкновении поезда и легковушки погиб мужчина

В субботу вечером произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа, когда автомобиль выехал перед поездом на железнодорожном переезде.

В 20:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что вблизи деревни Нымме в волости Вяйке-Маарья произошел несчастный случай. На нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд Elron и легковой автомобиль Toyota.

При столкновении погиб находившийся в леговушке мужчина, чья личность устанавляивается. В машине больше никого не было.

Поезд Тарту-Таллинн смог остановиться тольео через сотню метров после места столкновения. Пассажиры поезда не пострадалаи, их довезли до Таллинна автобусы.

Движение поездов было перекрыто, в результате чего нарушился график.

Возможную степень опьянения водителя выяснит экспертиза. Для выяснения деталей инцидента было инициировано уголовное производство, которое проводит Идаская префектура.