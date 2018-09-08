ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа пожар уничтожил историческую мызу Малла

Пресс-представитель Идаского спасательного центра сообщил, что возгорание началось под крышей здания — сначала увидели дым, идущий из здания, а потом запылала крыша.

Информации о возможных пострадавших не поступала.

В здании планировалось создать биткоин-центр.

Первые упоминания о мызе Малла (нем. Malla) относятся к 1443 году. В средневековье мыза была возведена как вассальский замок, т.е. приусадебная крепость. Двухэтажный каменный господский дом в стиле барокко был построен в XVII веке. Здание сильно пострадало во время Северной войны, а позднее сгорело в пожаре в 1880-х годах.

В 1919-1965 гг. в стенах отчужденной мызы располагалась школа. Позднее здание перешло в собственность эстонской рыбной промышленности и Кундаского цементного завода.

Последним владельцем мызы до ее отчуждения в 1919 году была Ольга фон Львовски. Позже здание несколько десятилетий пустовало и снова перешло в частную собственность в 1999 году.