27.05.2017, 18:24

ФОТО DELFI: В квартире многоэтажного дома в Мустамяэ произошел пожар

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В квартире многоэтажного дома в Мустамяэ произошел пожар
Foto: Madis Veltman

Сегодня в 17:18 поступило сообщение о пожаре на Вильде теэ в Мустамяэ в Таллинне. Пожар вспыхнул на седьмом этаже квартирного дома.

Пыхьяская префектура сообщает, что владелец квартиры выбрался оттуда, когда произошло возгорание. Других людей в квартире нет, пожарные проводят работы по тушению огня.

Изначально о пожаре сообщили как о взрыве, но полиция не может это подтвердить, пока не будет осмотрено место инцидента.

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