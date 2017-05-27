ФОТО DELFI: В квартире многоэтажного дома в Мустамяэ произошел пожар

Сегодня в 17:18 поступило сообщение о пожаре на Вильде теэ в Мустамяэ в Таллинне. Пожар вспыхнул на седьмом этаже квартирного дома.

Пыхьяская префектура сообщает, что владелец квартиры выбрался оттуда, когда произошло возгорание. Других людей в квартире нет, пожарные проводят работы по тушению огня.

Изначально о пожаре сообщили как о взрыве, но полиция не может это подтвердить, пока не будет осмотрено место инцидента.