ФОТО DELFI: В Курессааре пьяный угонщик случайно поджег жигули

В воскресеньу утром на Сааремаа два молодых человека попытались угнать ВАЗ 21063. Провода зажигания были соединены неправильно, и автомобиль загорелся.

11 июня в 6 утра поступило сообщение из Курессааре, что два пьяных мужчины стоят у автомобиля и пытаются на нем уехать. Во время звонка автомобиль загорелся.

Выяснилось, что 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения хотел угнать ВАЗ 21063, но неправильно соединил провода зажигания, и автомбиль загорелся.

Угонщик задержан, инициировано уголовное производство.