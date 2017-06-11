ФОТО DELFI: В Курессааре пьяный угонщик случайно поджег жигули

В воскресеньу утром на Сааремаа два молодых человека попытались угнать ВАЗ 21063. Провода зажигания были соединены неправильно, и автомобиль загорелся.
11 июня в 6 утра поступило сообщение из Курессааре, что два пьяных мужчины стоят у автомобиля и пытаются на нем уехать. Во время звонка автомобиль загорелся.
Выяснилось, что 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения хотел угнать ВАЗ 21063, но неправильно соединил провода зажигания, и автомбиль загорелся.
Угонщик задержан, инициировано уголовное производство.
Narva, Квартира, 119 900 EUR
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)