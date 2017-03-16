ФОТО DELFI: В Курессааре произошла утечка азота

В среду вечером спасателям пришлось устранять утечку газа в Курессааре на Сааремаа.

В Центр тревоги поступило сообщение, что на территории завода InCap на улице Калеви в Курессааре из большого газового баллона идет белый пар и раздается шипение.

По словам спасателей, устранивших утечку, в баллоне находился азот. Утечка не принесла вреда окружающей среде, а вот люди могли пострадать от соприкосновения с азотом.