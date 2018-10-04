04.10.2018, 17:29

ФОТО DELFI: В Костивере горит деревообрабатывающий завод. Департамент: ситуация серьезная

 (21)
дополнено в 17:54
rus.delfi.ee
EST 23
ФОТО DELFI: В Костивере горит деревообрабатывающий завод. Департамент: ситуация серьезная
Foto: Priit Simson

Сегодня в 16:16 в Спасательный департамент поступило сообщение, что в Костивере горит деревообрабатывающий завод.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Яне Гридассов, ситуация серьезна: здание — в языках пламени. Жители окрестных домов вынуждены закрыть окна-двери. По ее словам, пострадавших нет.

Tallinn Hockey weekend
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