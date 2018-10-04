ФОТО DELFI: В Костивере горит деревообрабатывающий завод. Департамент: ситуация серьезная rus.delfi.ee EST 23

Foto: Priit Simson

Сегодня в 16:16 в Спасательный департамент поступило сообщение, что в Костивере горит деревообрабатывающий завод.