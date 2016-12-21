ФОТО DELFI: В Копли на перекрестке с неработающим светофором пешеход попал под машину

Sõle tänaval ei tööta kaks valgusfoori Foto: Karin Kaljuläte

В среду утром в Таллинне на улице Сыле на перекрестке со сломанным светофором пешеход попал под машину. Примерно за два часа до ДТП внимательный гражданин сообщил в полицию по инфотелефону о том, что светофор неисправен.