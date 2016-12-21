ДТП произошло сегодня примерно в 10:30. 22-летний молодой человек, переходивший дорогу по зебре, попал под автомобиль Lada, которым управляла 83-летняя женщина. Скорая доставила пострадавшего в больницу.
ФОТО DELFI: В Копли на перекрестке с неработающим светофором пешеход попал под машину(5)
В среду утром в Таллинне на улице Сыле на перекрестке со сломанным светофором пешеход попал под машину. Примерно за два часа до ДТП внимательный гражданин сообщил в полицию по инфотелефону о том, что светофор неисправен.
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