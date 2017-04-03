ФОТО DELFI: В Каламая загорелся заброшенный дом

Сегодня около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Таллинне на улице Соо.

Пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил Delfi, что горит двухэтажный деревянный жилой дом. На место выехали четыре спасательных команды, вдобавок на месте находится машина с лестницей.

Работы по тушению идут, и улица Соо закрыта для движения. По данным на настоящий момент, речь идет о заброшенном доме, то есть люди там не жили.

Но поблизости много других жилых домов, и спасатели стараются быстро ограничить распространение пожара.