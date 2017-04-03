03.04.2017, 21:55

ФОТО DELFI: В Каламая загорелся заброшенный дом

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rus.delfi.ee
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Põleng Kalamajas
Galerii: 8 pilti
Põleng Kalamajas Foto: Veiko Vares

Сегодня около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Таллинне на улице Соо.

Пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил Delfi, что горит двухэтажный деревянный жилой дом. На место выехали четыре спасательных команды, вдобавок на месте находится машина с лестницей.

Работы по тушению идут, и улица Соо закрыта для движения. По данным на настоящий момент, речь идет о заброшенном доме, то есть люди там не жили.

Но поблизости много других жилых домов, и спасатели стараются быстро ограничить распространение пожара.

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