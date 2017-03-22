22.03.2017, 07:35

ФОТО DELFI: В Ида-Вирумаа горел открытым пламенем жилой дом, крыша здания провалилась

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rus.delfi.ee
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Foto: Sergei Stepanov, NPA

В расположенной поблизости от Нарвы деревне Тырвайыэ вчера вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Здание горело открытым пламенем, и в ходе работ по тушению крыша дома провалилась.

Во вторник в 20:10 в Центр тревоги сообщили, что в Ида-Вирумаа в волости Вайвара в деревне Тырвайыэ горит открытым пламенем жилой дом.

В Спасательном департаменте Delfi сказали, что пожар развивался быстро и крыша дома провалилась. "По первоначальным данным, в здании проживают три человека, но у спасателей нет информации о том, был ли кто-то из них в здании в момент несчастья. Спасатели нашли два газовых баллона и охлаждают их", — сказал пресс-секретарь.

Пожар локализовали к 20:48, работы по тушению продолжались.

В 22:36 Спасательный департамент сообщил, что владельцы дома пришли на место, по их словам, в момент пожара дома никого не было. Работы по тушению продолжались.

Речь идет о дачном районе, но, по первоначальным данным, три человека использовали данный дом как жилой дом.

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