ФОТО DELFI: В Хааберсти горел открытым пламенем гараж жилого дома

Вчера вечером в Таллинне поблизости от круга Хааберсти загорелся гараж одного из жилых домов.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре немного позже 21:30. Гаражная часть жилого дома горела открытым пламенем.

На место отправили четыре спасательных команды. Ни одного человека в здании не было.

Около 22:45 в Спасательном департаменте сказали, что работы по тушению еще идут (гаражная часть и перекрытия). Ни одному их находящихся поблизости домов опасность не угрожала.