По предварительным данным, автомобиль Renault, ехавший со стороны города по Тоомпуйестеэ, столкнулся с выезжавшей со стороны отеля BMW, передает служба новостей "Радио 4".
Вследствие столкновения транспортные средства отбросило на полосу встречного движения, по которой в это время ехал автомобиль Volkswagen.
В ДТП пострадали два человека — водители Renault и BMW; обоих пострадавших доставили в больницу. Водитель Volkswagen остался невредимым.
Как сообщают в полиции, все три водителя были трезвыми.