В среду поздно вечером около 22:00 в районе Балтийского вокзала столкнулись три автомобиля; в результате ДТП пострадали два человека, передает rus.err.ee.

По предварительным данным, автомобиль Renault, ехавший со стороны города по Тоомпуйестеэ, столкнулся с выезжавшей со стороны отеля BMW, передает служба новостей "Радио 4".

Вследствие столкновения транспортные средства отбросило на полосу встречного движения, по которой в это время ехал автомобиль Volkswagen.

В ДТП пострадали два человека — водители Renault и BMW; обоих пострадавших доставили в больницу. Водитель Volkswagen остался невредимым.

Как сообщают в полиции, все три водителя были трезвыми.