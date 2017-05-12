ФОТО DELFI: В ДТП на Хийумаа погиб водитель автомобиля

В произошедшем на Хийумаа на шоссе Кяйна-Хюти ДТП погиб находившийся за рулем автомобиля человек.

По первоначальным данным, сегодня около 15:50 на Хийумаа съехал с дороги автомобиль, в ДТП погиб находившийся за рулем машины человек, подтвердил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

На месте находятся спасатели, скорая помощь и полиция.

Позже стало известно, что ДТП произошло в деревне Лейгри на 10 км шоссе Кяйна-Хюти. О случившемся в полицию сообщил прохожий в 15:50. Как сообщила полиция, в результате ДТП скончался 47-летний местный житель.