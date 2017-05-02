ФОТО DELFI: В центре Таллинна загорелась крыша отеля, людей эвакуировали

В Таллинне на Нарвском шоссе загорелась крыша здания, в котором расположен отель Park Inn и ресторан Caravan. Из-за возгорания помещения наполнились дымом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей.

Сегодня в 14:27 в Центр тревоги поступил вызов: в Таллинне на Нарвском шоссе на крыше отеля загорелись рубероид и бумага.

Из-за пожара через систему вентиляции в помещения отеля распространился дым. Спасатели проверили помещения отеля, и из задымленных комнат эвакуировали людей.

В 15:10 Спасательный департамент сообщил, что его сотрудники проверили отель: ни дыма, ни пострадавших не обнаружено.