ФОТО DELFI: В центре Таллинна водитель врезалась в дерево, двое в больнице

Aasa ja Komeedi ristmikul sõitis auto vastu puud Foto: Veiko Vares

В понедельник в Таллинне на улице комеэди 27-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo выехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя и пассажира — 4-летнего ребенка — доставили в больницу на медосмотр.