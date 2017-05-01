ФОТО DELFI: В центре Таллинна водитель врезалась в дерево, двое в больнице

В понедельник в Таллинне на улице комеэди 27-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo выехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя и пассажира — 4-летнего ребенка — доставили в больницу на медосмотр.
Информация о случившемся поступила в полицию сегодня около 16 часов.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк подтвердил Delfi эту информацию и добавил, что никто серьезно не пострадал.
Водитель была трезва. По первоначальным данным, водитель, возможно, уснула за рулем.
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