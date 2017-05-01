01.05.2017, 17:39

ФОТО DELFI: В центре Таллинна водитель врезалась в дерево, двое в больнице

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rus.delfi.ee
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Aasa ja Komeedi ristmikul sõitis auto vastu puud
Aasa ja Komeedi ristmikul sõitis auto vastu puudFoto: Veiko Vares

В понедельник в Таллинне на улице комеэди 27-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo выехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя и пассажира — 4-летнего ребенка — доставили в больницу на медосмотр.

Информация о случившемся поступила в полицию сегодня около 16 часов.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк подтвердил Delfi эту информацию и добавил, что никто серьезно не пострадал.

Водитель была трезва. По первоначальным данным, водитель, возможно, уснула за рулем.

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